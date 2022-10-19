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طلب واضح من غرفة ملابس ريال مدريد لكارلو أنشيلوتي - سما الإخبارية

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طلب واضح من غرفة ملابس ريال مدريد لكارلو أنشيلوتي

الخميس 20 أكتوبر 2022 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طلب واضح من غرفة ملابس ريال مدريد لكارلو أنشيلوتي



وكالات / سما /

توجهت غرفة ملابس ريال مدريد بطلب واضح على طاولة المدير الفني للفريق، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حسبما أوضحت صحيفة آس الإسبانية.

ويسير ريال مدريد بشكل جيد في مسابقة الدوري الإسباني ودوري ابطال أوروبا، حيث يتصدر جدول الترتيب بفارق ست نقاط، مؤقتاً، عن برشلونة، كما يتصدر مجموعته بدوري الأبطال وضمن مقعده بالفعل في دور الستة عشر بالمسابقة.

وأوضحت الصحيفة المقربة من مدريد أن قادة ريال مدريد يريدون من أنشيلوتي أن يركز الفريق أيضاً على الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الجاري، بوصفه اللقب الأقل حضوراً في قائمة ألقاب أبيض مدريد.

ويملك ريال مدريد الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري الأبطال، وكذلك في الدوري المحلي، لكن الأمر مغاير في مسابقة كوبا ديل راي، وهو الواقع الذي يريد نجوم الفريق الملكي تغييره في الفترة المقبلة.

ولا يفهم قادة الريال كيف أن الفريق لم يحقق ألقاب كثيرة في كأس الملك، لذلك طلبوا من أنشيلوتي التركيز على كوبا ديل راي أيضاً، وكانت الرسالة واضحة في غرفة الملابس بنهاية الموسم الماضي، ومفادها أن مسابقة الكأس شديدة الأهمية أيضاً بالنسبة لفريق ملعب سانتياجو بيرنابيو.

#ريال مدريد #أنشيلوتي #كأس ملك إسبانيا

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