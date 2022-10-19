لابورتا يمنع عودة ميسي لبرشلونة !

وينتهي تعاقد ميسي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2023، ويأمل عُشاق برشلونة أن يكون ذلك التاريخ هو بداية عودة الساحر لموطنه من جديد.

وكان النجم الأرجنتيني قد مثل ألوان الفريق الأول لنادي برشلونة في الفترة بين 2005 و2021، وخلال تلك الفترة لعب 778 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 672 هدفاً، وصنع 303 هدفاً لزملائه.