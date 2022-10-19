لابورتا يمنع عودة ميسي لبرشلونة !

يُمني جمهور برشلونة نفسه بعودة أسطورية لأيقونة النادي ليونيل ميسي بعد انتهاء علاقته بفريقه الحالي باريس سان جيرمان.
وكان ميسي قد أنهى علاقته التاريخية بنادي برشلونة في أغسطس 2021، قبل أن يُتم انتقاله بعد ذلك بأيامٍ لناديه الحالي باريس سان جيرمان.
ونقل تقرير نشره موقع SportSkeeda تصريحاً للصحفي الإسباني إدواردو إندا أكد فيه أن ميسي لن يعود إلى برشلونة طالما بقى خوان لابورتا رئيساً للنادي.
وقال إندا :”ميسي يُريد العودة، ولكنه لن يفعل ذلك طالما لابورتا هُنا، الحقيقة هي أنه بذل مجهوداً وهم تركوه منكسراً”.
وينتهي تعاقد ميسي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2023، ويأمل عُشاق برشلونة أن يكون ذلك التاريخ هو بداية عودة الساحر لموطنه من جديد.
وكان النجم الأرجنتيني قد مثل ألوان الفريق الأول لنادي برشلونة في الفترة بين 2005 و2021، وخلال تلك الفترة لعب 778 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 672 هدفاً، وصنع 303 هدفاً لزملائه.