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فيديو.. ريال مدريد يسحق إلتشي ويعزز صدارة الليجا - سما الإخبارية

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فيديو.. ريال مدريد يسحق إلتشي ويعزز صدارة الليجا

الخميس 20 أكتوبر 2022 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ريال مدريد يسحق إلتشي ويعزز صدارة الليجا



وكالات / سما /

حقق ريال مدريد انتصاراً مستحقاً على مضيفه إلتشي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “مانويل مارتينيز فاليرو”، ضمن إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وعزز ريال مدريد صدارته لسلم الترتيب بهذا الانتصار، وواصل سلسلة اللاهزيمة في الموسم الحالي، محققاً 9 انتصارات وتعادل وحيد في بطولة الليجا.

ودخل الفري الملكي المباراة بقوة كبيرة، وسجل هدف بعد مرور 6 دقائق عن طريق كريم بنزيما، لكن الحكم تم إلغاءه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفار. قبل أن يسجل فيديريكو فالفيردي هدفاً شرعياً بحلول الدقيقة 12، عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وخرج إلتشي من مناطقه بعد انقضاء أول 20 دقيقة، وهدد مرمى الحارس أندريه لونين في أكثر من لقطة، لكن دفاعات ريال مدريد تعاملت مع جميع المحاولات بكل براعة.

وتراجع أداء ريال مدريد خلال الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الثاني، وكاد إلتشي أن يخطف هدف التعادل لولا تألق الحارس الشاب أندريه لونين بتصديه لرأسية قوية جداً.

واستعاد ريال مدريد سيطرته على اللقاء بعد ذلك، وتمكن كريم بنزيما من تأمين النقاط الثلاث بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 75، بعد تبادل للكرة رائع مع المهاجم البرازيلي رودريجو. ثم وقّع البديل ماركو أسينسيو على الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة وعزز موقعه في صدارة الترتيب، بينما تجمّد رصيد إلتشي عند 3 نقاط وظل في المركز الأخير.

#ريال مدريد #الليجا #إلتشي

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