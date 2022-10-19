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مانشستر يونايتد تحرق توتنهام في أولد ترافورد - سما الإخبارية

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مانشستر يونايتد تحرق توتنهام في أولد ترافورد

الخميس 20 أكتوبر 2022 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد تحرق توتنهام في أولد ترافورد



وكالات / سما /

عاد فريق توتنهام هوتسبير بخفي حنين من ملعب مانشستر يونايتد، بعدما أحرق شياطين مانشستر ضيوف أولد ترافورد، في لقاء الفريقين مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الشوط الأول عرف تفوقاً واضحاً من اليونايتد على حساب ضيفه، وكان الفريق على مقربة من افتتاح التسجيل في أكثر من مناسبة، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن دقيقة بما يكفي، لينتهي كما بدأ، على وقع التعادل السلبي.

وعقب الاستراحة مباشرةً، تمكن البرازيلي فريد من التوقيع على الهدف الأول بعد مرور دقيقتين فقط من صافرة بداية الشوط الثاني، من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، غيرت مسارها وخدعت هوجو لوريس الذي قدم مباراة كبيرة ضد الشياطين الحمر.

وفي الوقت الذي سعى فيه توتنهام لخطف هدف التعادل من أنياب اليونايتد، وجه البرتغالي برونو فيرنانديز ضربة قاتلة للضيوف بتسجيل الهدف الثاني لمصلحة فريقه في الدقيقة 69.

وفي ضوء النتيجة، يصل مانشستر يونايتد للنقطة 19 في المركز الخامس، مع خوضه مباراة أقل، في حين توقف رصيد السبيرز عند 23 نقطة في المرتبة الثالثة بجدول ترتيب البريميرليج.

#توتنهام #مانشستر يونايتد #اولد ترافورد

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