  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دائرة حقوق الانسان في المنظمة تطالب بتحقيق دولي بجريمة اعدام التميمي بعد اصابته

الخميس 20 أكتوبر 2022 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

طالب دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الامم المتحدة ومجلس الامن، بالتحقيق في ظروف اعدام الشاب عدي التميمي بعد اصابته برصاص الاحتلال على مدخل مستوطنة "معاليه ادوميم".

وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم الخميس، إن شريط الفيديو الذي بثته سلطات الاحتلال ومبتور ويخفي عملية اعدام الشاب التميمي بعد اصابته، ما يؤكد أنه تعرض لإطلاق نار بعد أن اصيب وبقي على الارض، حيث اظهرت صور لاحقة اصابته برصاصة في وجهه.

وأضافت: وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكل الاتفاقيات الدولية، فإن الشهيد التميمي يتمتع بصفة المقاتل الشرعي، الذي كفلت له هذه القوانين والاتفاقيات باعتباره اسير حرب، حقه في العلاج ومعاملته بطريقة إنسانية، وهو ما انتهكته قوات الاحتلال، الأمر الذي يستوجب على الأطراف الدولية صاحبة الشأن التحرك الفوري للتحقيق في هذه القضية".

#دائرة حقوق الانسان #منظمة التحرير #عدي التميمي

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: لحظة تنفيذ الشهيد عدي التميمي عملية إطلاق النار بالقدس المحتلة

استشهاد عدي التميمي في عملية إطلاق نار جديدة شرق القدس (صور وفيديو)

ردود أفعال إسرائيلية غاضبة بعد تنفيذ الشهيد عديّ التميمي لعملية جديدة بالقدس

قيادي بالجهاد: عزام الأحمد أفشل اتفاق الجزائر بتعليمات من الرئيس.. وفتح ترد

أول تصريح من ممثل حماس محمد الخضري فور وصوله إلى الأردن

الحية: هذه الدول شجعت حماس على عودة علاقاتها مع سوريا

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

عدي

الاحتلال يفتح تحقيقا للاجابة على الاسئلة الصعبة.. تفاصيل جديدة حول استشهاد "عدي التميمي"

عدي

استخدم نفس المسدس.. أبرز ما تناوله الإعلام العبري حول الشهيد عدي التميمي

مجموعة عرين الأسود تتبنى 3 عمليات اطلاق نار على جنود الاحتلال فجرا

اسد

صحيفة تكشف عن خطوة حماس القادمة في دمشق بعد إعادة العلاقات مع النظام السوري

photo_2022-10-19_21-42-52

الاحتلال ينشر تحقيقاته حول عملية "معاليه أدوميم"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية