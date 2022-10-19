ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت احرنوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

* "يديعوت احرونوت":

- بعد 11 يوما من الملاحقة: منفذ عملية شعفاط ينفذ أخرى قبل تصفيته

- الاحزاب العربية لن تجتاز نسبة الحسم اذا وصلت نسبة التصويت الى 42% فقط في المجتمع العربي

- شرطي بحرس الحدود يعتدي على مراسل صحيفة يديعوت احرنوت حسن شعلان

- اعتقال شاب من جسر الزرقاء بشبهة قتل الفتى وليد شهاب

* "معاريف":

- بعد 11 يوما وصل عدي التميمي الى مدخل مستوطنة معاليه ادوميم واطلق الرصاص على رجال الامن

- اعتقال شاب من عناتا بالقدس والسبب حلق شعر رأسه والمحكمة ترفض تمديد اعتقاله

- تقرير في ماليزيا: انقاذ مهندس الحاسوب الذي خطفه عملاء الموساد

* "هآرتس ":

- منفذ عملية شعفاط واصل اطلاق الرصاص على حراس الامن رغم اصابته

- تقرير في ماليزيا: عملاء الموساد عذبوا مهندس الحاسوب من غزة

- تخوف اسرائيلي: اعطاء السلاح الدفاعي لاوكرانيا سيؤدي الى خطوات روسية

- رخيص وقاتل: السلاح المصنع محليا –كارلو – يستعمل في اغلب حالات القتل في المجتمع العربي

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أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الخميس، في عناوينها خبر استشهاد الشاب عدي التميمي (22 عاما) برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس، وإعلان "فتح" الإضراب الشامل حدادا على روحه وتنديدا بجرائم الاحتلال.

وأبرزت الصحف أيضا تأكيد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، على أن حصار الاحتلال لمدينة نابلس والعدوان على المدن بمثابة إعلان حرب على شعبنا وقيادته.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- عدي التميمي..مقبلا غير مدبر

- فتح: اليوم إضراب شامل ويوم غضب حدادا على روح الشهيد البطل عدي وتنديدا بجرائم الاحتلال

- الرئاسة: حصار نابلس والعدوان على المدن بمثابة إعلان حرب على شعبنا وقيادته

- الأردن والسعودية وعُمان ترحب بقرار الحكومة الأسترالية إلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

- إصابات واعتقالات ومسيرات في الضفة ومستوطنون يواصلون جرائمهم ويطعنون متضامنة أجنبية

- الفعاليات والفصائل تقر عدة فعاليات تبدأ اليوم لكسر الحصار الاحتلالي عن نابلس

- البرلمان الأوروبي يصوت على استمرار المساعدات لشعبنا

- اشتية: إقرار مشاريع بنحو 40 مليون دولار ممولة من الصناديق العربية والإسلامية

- مسيرة في رام الله إسنادا للأسير أبو حميد وخبراء أمميون يطالبون بالإفراج الفوري عن الأسير المقدسي صالح حموري

- الولايات المتحدة: إسرائيل لا تستوفي شروط الإعفاء من تأشيرة الدخول

- جامعة "ترينيتي" الإيرلندية تسحب استثماراتها من شركات تبيع الاسلحة لإسرائيل

- مسؤولة أممية: 2022 الأكثر دموية في الأراضي الفلسطينية منذ 16 عاما

- "الحياة الجديدة" تحتضن ورشة حول دور الإعلام في تعزيز قيم النزاهة من منظور النوع الاجتماعي

- حالة تأهب صحية وإجراءات وقائية في مخيمات لبنان لحمايتها من "الكوليرا"

* "الأيام":

- استشهاد عدي التميمي منفذ عملية شعفاط خلال هجوم قرب "معاليه أدوميم"

- المستوطنون يشنون سلسلة اعتداءات جديدة على الزيتون وقاطفيه ويهاجمون ناشطة إسرائيلية

- الرئاسة: حصار نابلس والعدوان على المدن هو بمثابة إعلان حرب شاملة على شعبنا

- إصابة شابين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات في بلدة عزون

- الأسير الجريح دويكات يرقد في حالة خطيرة بمستشفى إسرائيلي

- كوخافي: قتلنا عشرات الفلسطينيين واعتقلنا 1500 خلال ستة أشهر

- مسؤولة أممية: 2022 السنة الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة

- البرلمان الأوروبي يصوت لاستمرار المساعدات للشعب الفلسطيني

- لندن: استقالة وزيرة الداخلية تعمق من أزمة تراس المحاصرة بالضغوط

* "القدس":

- استشهاد عدي التميمي في اشتباك مع قوات الاحتلال

- مستوطنون يطعنون متضامنة إسرائيلية أثناء قطاف الزيتون في كيسان

- مواصلة الحصار الخانق على نابلس

- مسؤولة أممية: عام 2022 الأكثر دموية في فلسطين

- الرئاسة: الحصار والعدوان على المدن إعلان حرب

- "بمكوم": إسرائيل ترفض أكثر من 99% من طلبات ترخيص الأبنية الفلسطينية بمناطق "ج"