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ليفربول يتجاوز عقبة وست هام بفوز صغير

الخميس 20 أكتوبر 2022 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يتجاوز عقبة وست هام بفوز صغير



وكالات

تمكن فريق ليفربول من تجاوز عقبة وست هام يونايتد بفوز صغير 1-صفر اليوم الأربعاء، في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


ويدين ليفربول بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الأوروغوياني داروين نونيز، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ22، بضربة رأسية رائعة بعد تمريرة من الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس.


وبهذا الفوز الثاني على التوالي، رفع ليفربول رصيده إلى 16 نقطة، وارتقى إلى المركز السابع مؤقتا في الدوري. في المقابل، تجمد رصيد وست هام عند 11 نقطة في المركز الـ13.
 

وفي مباراة أخرى، قاد الباراغوياني ميغيل ألميرون فريقه نيوكاسل يونايتد لفوز مثير على ضيفه إيفرتون بهدف دون مقابل (31). 

وعاد ساوثهامبتون بفوز ثمين من أرض بورنموث، بهدف سجله الإسكتلندي تشي آدمز في الدقيقة التاسعة. 

وانتهت مباراة برينتفورد أمام ضيفه تشيلسي بالتعادل السلبي.

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