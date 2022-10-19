مستوطنون يصيبون ضابطًا وجنديًا جنوب نابلس ولابيد وغانتس ينددان

القدس المحتلة / سما /

أصابت مجموعة من المستوطنين، الليلة الماضية، ضابطًا وجنديًا إسرائيليان، في بلدة حوارة جنوب نابلس، تزامنًا مع هجمات ضد المواطنين الفلسطينيين.

وبحسب موقع واي نت العبري،ـ فإن العشرات من المستوطنين تجمهروا وبدأوا بمهاجمة المركبات الفلسطينية وإلقاء الحجارة عليها، وتدخلت قوة عسكرية لمحاولة منع الهجمات - وفق زعم الموقع - إلا أن المستوطنين هاجموا الجنود وأصيب قائد كتيبة وجندي آخر بجروح.

وقام مستوطنون برش الغاز على قوة عسكرية أخرى عند تقاطع تفوح.

واعتاد المستوطنون في تلك المناطق على مهاجمة الفلسطينيين وممتلكاتهم وسط حماية من الجيش الإسرائيلي.

وندد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد صباح الخميس، بهجمات المستوطنين واعتبرها أعمال خطيرة، داعيًا إلى تقديمهم إلى المحاكمة وبدون تردد.

كما ندد وزير الجيش بيني غانتس بالحدث، وقال سنعمل على تحقيق "العدالة" بحق أولئك المجرمين. وفق تعبيره.

فيما أدان رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، بالحدث، ووصفه بأنه "خطير للغاية"، ويجسد سلوكًا إجراميًا مشينًا ومخزيًا يتطلب محاكمتهم.