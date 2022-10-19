الإضراب الشامل يعم مدن الضفة والقدس حدادا على روح الشهيد التميمي

رام الله / سما /

عم الإضراب الشامل مدن الضفة والقدس؛ اليوم الخميس، في كافة مناحي الحياة تلبية لدعوات وجهتها حركة فتح وقوى وفعاليات وطنية وشبابية، حدادا على روح الشهيد عدي التميمي.

فيما أعلن عن حداد عام في قطاع غزة على روح الشهيد عدي التميمي.

وأغلقت المحال التجارية، والمؤسسات المختلفة، إلى جانب المدارس أبوابها في مختلف مناطق القدس المحتلة والضفة الغربية، تلبيةً لدعوة القوى الوطنية والإسلامية، التي دعت لتحويل اليوم، إلى يوم غضب، والتوجه إلى نقاط التماس للاشتباك والمواجهة مع الاحتلال.

ودعت حركة فتح، للتصعيد في كافة نقاط التماس بمحافظات الوطن، وفاء للشهداء، وتأكيداً على نهج النضال والكفاح الوطني.

كما أعلن الاتحاد العام للمعلمين، الإضراب الشامل في جميع المدارس والمديريات والوزارة.

وكانت القوى الوطنية والاسلامية في القدس، أعلنت بأن اليوم هو يوم حداد وإضراب تجاري على روح الشهيد عدي التميمي، داعيةً إلى رفع الرايات السوداء على المؤسسات والمنازل، ووقفة حداد في كافة المدارس التعليمية؛ كما دعت أن يكون اليوم نفير عام في كل أرجاء العاصمة.

واستشهد التميمي، مساء الأربعاء بعد إطلاق حراس إسرائيليين النار عليه عند مدخل مستوطنة "معالية أدوميم" شرقي القدس المحتلة، بدعوة إطلاقه النار من مسدس.

وطاردت سلطات الاحتلال على مدار 12 يوماً الشهيد عدي التميمي بعد تنفيذه عملية أولى على حاجز مخيم شعفاط أدت الى مقتل جندية وإصابة أحد الحراس بجراح حرجة، واليوم نفذ عملية ثانية عند مدخل مستوطنة معالي أدوميم ادت الى اصابة أحد حراس المستوطنة.

وعلى مدار الأيام الماضية، نفذت سلطات الاحتلال اعتداءات على عائلة عدي التميمي؛ كما فرضت الحصار الشامل على منطقة مخيم شعفاط وعناتا، من اللحظة الأولى لتنفيذ العملية.