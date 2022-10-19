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طقس فلسطين : فرصة ضعيفة لتساقط الامطار

الخميس 20 أكتوبر 2022 06:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : فرصة ضعيفة لتساقط الامطار



رام الله/سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم غائماً جزئياً معتدل نهارا بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة 2022/10/21 : يكون الجو غائماً جزئياً معتدل نهارا بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

السبت 2022/10/22 : يكون الجو غائماً جزئياً معتدل نهارا بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الاحد 2022/10/23 : يكون الجو غائماً جزئياً معتدل نهارا بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

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