مواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس عقب تظاهرات منددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا

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اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ، ليلة الأربعاء - الخميس، في مدن الضفة الغربية المحتلة، عقب تظاهرات شعبية حاشدة منددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وانطلقت تظاهرة من وسط رام الله، وجابت شوارع المدينة، وصولا إلى حاجز الاحتلال المقام على أراضي المواطنين عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وردد المشاركون الشعارات المنددة بعدوان الاحتلال المتواصل بحق شعبنا، وجريمة إعدام الشاب عدي التميمي من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قمعت التظاهرة فور وصولها إلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

و اندلعت، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة نعلين غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه عشرات الشبان الذين خرجوا تنديدا بجريمة إعدام الشاب عدي التميمي من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ولفتت المصادر الى أن جيش الاحتلال دفع بمزيد من التعزيزات عند مدخل البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة العيزرية شرق القدس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين العزّل الذين خرجوا للتصدي لها، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أعدم، مساء الأربعاء، الشاب عدي التميمي عند مدخل مستوطنة "معالي أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واندلعت، الليلة، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق مختلفة من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفاد مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخلي مخيم الفوار وقرية خرسا جنوب الخليل، وفي مخيم العروب شمالا، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، انطلقت تظاهرة شعبية حاشدة من وسط مدينة الخليل باتجاه منطقة رأس الجورة، ردد خلالها المشاركون الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في القدس ونابلس وجنين، والتي كان آخرها إعدام الشاب عدي التميمي من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

و اندلعت أيضا مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قمعت تظاهرة شعبية فور وصولها عند المدخل الشمالي للمدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب الشبان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية حوسان غرب بيت لحم، وبلدة الخضر جنوبا.

وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، تظاهرة شعبية حاشدة انطلقت من قرية النبي صالح باتجاه الحاجز العسكري المقام على مدخلها.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال قمعت التظاهرة فور وصولها إلى الحاجز، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت البوابة الحديدية المؤدية إلى قرية النبي صالح مساء اليوم.

و اندلعت، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين، عقب تظاهرة حاشدة نظمت دعما وإسنادا لأبناء شعبنا في القدس المحتلة.

وانطلقت التظاهرة من وسط مدينة جنين، وجابت شوارع المخيم والمدينة، وصولا إلى حاجز الجلمة العسكري.

وردد المشاركون الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا، وآخرها جريمة إعدام الشاب عدي التميمي من مخيم شعفاط المحاصر شمال شرق القدس المحتلة.

ودعوا إلى تعزيز الوحدة الوطنية للتصدي لعدوان الاحتلال المتواصل في القدس وجنين ونابلس وغيرها من محافظات الوطن.

وقمعت قوات الاحتلال التظاهرة عند وصولها إلى حاجز الجلمة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلال جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط بلدة يعبد وقريتي رمانة وتعنك وزبوبا في محافظة جنين.