"القوى" بغزة تعلن الحداد العام وفتح بيت عزاء للشهيد عدي التميمي

غزة/سما/

نعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة الشهيد البطل عدي التميمي، وأعلنت في بيان لها، الحداد العام، اليوم الخميس، وفتح بيت عرس للشهيد لاستقبال المهنئين باستشهاده؛ وذلك في ساحة الجندي المجهول بعد صلاة العصر مباشرة".

ودعت الشباب الثائر في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة للسير على درب الشهيد، وأن يوقدوا من دمائه مشاعل التحرير القادم لا محالة.

وتوجهت القوى الوطنية بأعطر التحيات وأطيبها للقدس عاصمة فلسطين؛ ولمخيم شعفاط مسقط رأس الشهيد؛ وللضفة الغربية الثائرة.

ومساء اليوم، استشهد الشاب عدي التميمي برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قرب مستوطنة "معالي أدوميم" شرقي مدينة القدس؛ وذلك بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال في المستوطنة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن تحقيقات الاحتلال الإسرائيلي خلصت إلى أن الشهيد في "معالي أدوميم" هو الشاب عدي التميمي (22 عامًا)، منفذ عملية شعفاط قبل نحو أسبوعين.