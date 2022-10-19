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مواجهات مع الاحتلال عند "حاجز الجلمة" شمال جنين

الخميس 20 أكتوبر 2022 12:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات مع الاحتلال عند "حاجز الجلمة" شمال جنين



جنين/سما/

اندلعت، الليلة، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين، عقب تظاهرة حاشدة نظمت دعما وإسنادا لأبناء شعبنا في القدس المحتلة.

وانطلقت التظاهرة من وسط مدينة جنين، وجابت شوارع المخيم والمدينة، وصولا إلى حاجز الجلمة العسكري.

وردد المشاركون الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا، وآخرها جريمة إعدام الشاب عدي التميمي من مخيم شعفاط المحاصر شرق القدس المحتلة. ودعوا إلى تعزيز الوحدة الوطنية للتصدي لعدوان الاحتلال المتواصل في القدس وجنين ونابلس وغيرها من محافظات الوطن.

وقمعت قوات الاحتلال التظاهرة عند وصولها إلى حاجز الجلمة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلال جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط بلدة يعبد وقريتي رمانة وتعنك وزبوبا في محافظة جنين.

#جنين #مواجهات

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