إصابة شاب برضوض خلال اعتداء للمستوطنين على المزارعين شمال سلفيت

سلفيت/سما/

أصيب شاب برضوض، اليوم الأربعاء، خلال اعتداء للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون، في بلدة جماعين شمال سلفيت.

وقال المواطن صهيب عوض لـ"وفا"، إنه خلال تواجده مع عائلته بأرضهم في منطقة "النقار" لقطف ثمار زيتونهم، هاجمهم مستوطنو "تفوح"، المقامة على أراضي المواطنين، بالهراوات ورش الغاز السام، ما أدى الى إصابة أحد أفراد العائلة برضوض متوسطة بقدمه.

وأضاف عوض أنهم يوميا يتعرضون لمضايقات من قبل المستوطنين، إلا أنهم يواصلون عملهم وثباتهم في أرضهم، داعيا أهالي البلدة إلى عدم الرضوخ لإرهاب المستوطنين، والوقوف جنبا إلى جنب للتصدي لغطرسة المستوطنين وأهدافهم الرامية للسيطرة على الأرض.