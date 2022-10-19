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الاحتلال يغلق مدخل النبي صالح شمال غرب رام الله

الأربعاء 19 أكتوبر 2022 11:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق مدخل النبي صالح شمال غرب رام الله



رام الله/سما/

 أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، البوابة الحديدية المؤدية إلى قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أغلق البوابة الحديدية المؤدية إلى النبي صالح وقرى بني زيد الغربية، ومنع مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال أغلق تلك البوابة عدة ساعات صباح اليوم، ثم عاد وأغلقها مرة أخرى في ساعات الظهر، قبل أن يعاود إغلاقها مجددا هذا المساء.

ولفتت إلى أن إغلاق مدخل النبي صالح يجبر المواطنين على سلوك طرق طويلة والتفافية للخروج أو الدخول للمنطقة.

#الاحتلال #رام الله

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