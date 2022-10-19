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الرجوب يبحث تعزيز التعاون مع رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم

الأربعاء 19 أكتوبر 2022 11:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يبحث تعزيز التعاون مع رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم



رام الله/سما/

 بحث رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، اليوم الأربعاء، في العاصمة الكورية سول، مع نظيره رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، تشونغ مونغ جيو، آليات تعزيز التعاون بين الاتحادين، وآليات العمل سويا في سبيل تطوير اللعبة.

ووضع الرجوب مضيفه في صورة الخطط التي يعمل الاتحاد الفلسطيني عليها في سبيل تطوير اللعبة في فلسطين، لافتا إلى أن الخطة الاستراتيجية للاتحاد تولي اهتماما كبيرا لتطوير الفئات العمرية والكرة النسوية من خلال بناء أكاديميات كروية لكلا الجنسين.

واستعرض الرجوب أبرز ما تواجهه اللعبة في فلسطين من تحديات ومعيقات تعرقل تطوير اللعبة، لافتا إلى أنه رغم كافة التحديات إلا أنه تم الحفاظ على الرياضة بمعزل عن كافة أشكال التجاذبات، وشكّلت عنصر وحدة في فلسطين.

ووجه الرجوب خلال اللقاء الدعوة للاتحاد الكوري وللمنتخب الكوري لزيارة فلسطين.

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#جبريل الرجوب

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