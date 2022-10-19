"الأشغال" والـUNDP يوقعان اتفاقية استكمال مشاريع في أريحا

رام الله/سما/

وقع وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الأربعاء، مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP إيفون هيلي، اتفاقية استكمال وتنفيذ مشاريع لصالح وزارة الداخلية في مدينة أريحا.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب، والوكيل المساعد للشؤون الفنية في وزارة الأشغال ذوقان عطاونة، وممثل عن هيئة التدريب، وطواقم من الوزارة والـUNDP.

وأكد زيارة أهمية مثل هذه المشاريع في رفع مستوى الأمن والأمان للمواطنين وتحقيق طموحاته، شاكرا الجهة المانحة وكافة المؤسسات الشريكة والطواقم العاملة على جهودهم الحثيثة في هذا الإطار.

من جهتها، عبرت هيلي عن سعادتها بهذا الاتفاق، مؤكدة أهمية التعاون والشراكة لدعم وتطوير فلسطين في كافة المجالات.