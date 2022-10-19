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هب الريح يبحث آليات تعزيز الأمن وسيادة القانون في قلقيلية

الأربعاء 19 أكتوبر 2022 11:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
هب الريح يبحث آليات تعزيز الأمن وسيادة القانون في قلقيلية



قلقيلية/سما/

بحث وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الأربعاء، مع محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة، وقائد المنطقة ومدراء الأجهزة الأمنية بالمحافظة، وأمين سر إقليم "فتح"، وعدد من أعضاء الإقليم، ورئيس بلدية قلقيلية ورؤساء البلديات في المحافظة، آليات تعزيز الأمن وسيادة القانون.

وبحث هب الريح خلال زيارته لمحافظة قلقيلية، تكريس منظومة السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي في المحافظة، تحقيقا لرؤية الوزارة ورسالتها التي جعلت من رضى المواطن وأمنه على سُلم أولوياتها، إضافة إلى الإجراءات الرامية لتسهيل حصول كافة المواطنين على الخدمات، ويعزّز من صمودهم.

كما تفقد هب الريح مديرية داخلية قلقيلية، واستمع لشرح من مدير عام المديرية فرحات مرعي حول الواقع العام للمديرية وإنجازاتها في خدمة المواطنين، وسبل تعزيز الأداء وتحسينه بما يخدم أهالي المحافظة.

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#هب الريح #زياد هب الريح

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