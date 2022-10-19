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العمل بغزة تكشف تفاصيل مهمة بشأن مشروع التشغيل المؤقت "صمود 2"

الأربعاء 19 أكتوبر 2022 11:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمل بغزة تكشف تفاصيل مهمة بشأن مشروع التشغيل المؤقت "صمود 2"



غزة/سما/

كشفت وزارة العمل بغزة، الأربعاء، تفاصيل مهمة بشأن مشروع التشغيل المؤقت "صمود 2" الذي اعتمدته لجنة متابعة العمل الحكومي في ختام جلستها الأسبوعية.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يستهدف الخريجين والخريجات من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم المتوسط، والمسجلين عبر رابط تحديث بيانات قوى العمل ورابط الجودة. 

وذكرت أنه "سيستفيد من المشروع 600 خريج/خريجة موزعين بتوزيع نسبي مدروس على مناطق قطاع غزة، ومن قائمة الدو العام بنسبة 5٪ من ذوي الإعاقة، 25٪ إناث والباقي ذكور".

وبينت أن الخريجين سيعملون على بند التشغيل المؤقت لمدة 3 أشهر في القطاع الأهلي والخاص، قائلة إنها سترسل رسائل للمستفيدين من المشروع خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الوزارة سعيها في ظل الصعوبات الكبيرة والتحديات للتخفيف من أزمة البطالة وتعزيز صمود الخريجين الباحثين عن عمل.

#غزة

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