إصابة حارس أمن إسرائيلي في عملية إطلاق نار شرقي القدس واستشهاد المنفذ (صور وفيديو)

القدس المحتلة/سما/

أصيب حارس أمن إسرائيلي بجروح، في عملية إطلاق نار، مساء اليوم الأربعاء عند مدخل مستوطنة (معاليه أدوميم) شرق مدينة القدس.

وبحسب القناة 14 العبرية :" وصل مسلح فلسطيني إلى بوابة مستوطنة "معاليه ادوميم" بالقدس وفتح النار نحو إثنين من حراس الأمن، أصيب أحدهما بجراح متوسطة، وتم إطلاق النار نحو منفذ العملية ، فيما أعلنت القناة 13 العبرية عن استشهاده، وانسحاب فلسطيني آخر من المكان.

وذكرت اذاعة جيش الاحتلال:" أن قوات الجيش الإسرائيلي تجري عمليات بحث عن منفذين آخرين فروا من مكان تنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة معاليه ادوميم بالقدس.

يتبع..





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يتبع..