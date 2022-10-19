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إصابة حارس أمن إسرائيلي في عملية إطلاق نار شرقي القدس واستشهاد المنفذ (صور وفيديو)

الأربعاء 19 أكتوبر 2022 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة حارس أمن إسرائيلي في عملية إطلاق نار شرقي القدس واستشهاد المنفذ (صور وفيديو)



القدس المحتلة/سما/

أصيب حارس أمن إسرائيلي بجروح، في عملية إطلاق نار، مساء اليوم الأربعاء عند مدخل مستوطنة (معاليه أدوميم) شرق مدينة القدس.

وبحسب القناة 14 العبرية :" وصل مسلح فلسطيني إلى بوابة مستوطنة "معاليه ادوميم" بالقدس وفتح النار نحو إثنين من حراس الأمن، أصيب أحدهما بجراح متوسطة، وتم إطلاق النار نحو منفذ العملية ، فيما أعلنت القناة 13 العبرية عن استشهاده، وانسحاب فلسطيني آخر من المكان.

وذكرت اذاعة جيش الاحتلال:" أن قوات الجيش الإسرائيلي تجري عمليات بحث عن منفذين آخرين فروا من مكان تنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة معاليه ادوميم بالقدس.

يتبع.. 

 


 

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يتبع..

#حارس أمن اسرائيلي #القدس

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