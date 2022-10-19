  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"حماس" ترفض محاولات الاحتلال لطمس معالم القدس التاريخية

الأربعاء 19 أكتوبر 2022 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" ترفض محاولات الاحتلال لطمس معالم القدس التاريخية



غزة/سما/

رفضت حركة حماس بشكل قاطع كل محاولات الاحتلال الساعية إلى طمس معالم مدينة القدس التاريخية، عبر تصعيد عمليات التهويد والاستيطان، والتي كان آخرها عملية ترميم وفتح موقع نفق سري مهجور في "جبل صهيون" يربط بين مناطق المدينة المقدّسة.

واعتبر الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع محاولات الاحتلال خطوة خبيثة لتحويل المكان إلى موقع "تراثي وسياحي".

وعد القانوع ذلك جريمة بحقّ مدينة القدس، لن تفلح في المساس بهُويتها الوطنية، وفي تثبيت رواية الاحتلال الزّائفة.

وشدد على أن شعبنا سيمضي بكل قوّة وبسالة، متمسّكاً بأرضه وهويته، ومدافعاً عن القدس والأقصى حتّى التحرير والعودة

#حماس #نفق سري

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف عن هوية الفلسطيني الذي فشل “الموساد” الإسرائيلي في اختطافه بماليزيا

الموساد الإسرائيلي يضع ستة فلسطينيين يعيشون في ماليزيا نصب عينيه

هآرتس: الجيش فقد أعصابه وبدأ يتفاخر بعدد القتلى

قيادي بالجهاد: عزام الأحمد أفشل اتفاق الجزائر بتعليمات من الرئيس.. وفتح ترد

نتائج الاستطلاع قبل أسبوعين من انتخابات "الكنيست"

الحية: هذه الدول شجعت حماس على عودة علاقاتها مع سوريا

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

photo_2022-10-19_18-30-05

إصابة حارس أمن إسرائيلي في عملية إطلاق نار شرقي القدس واستشهاد المنفذ (صور وفيديو)

الرئاسة: حصار نابلس والعدوان على المدن الفلسطينية هو بمثابة إعلان حرب شاملة

لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

غانتس: سنوسع الجهود الهجومية بالضفة وآمل تنفيذ خطط اقتصادية في غزة

مصدر يكشف حقيقة وجود اتفاق "مصري فلسطيني إسرائيلي" لاستخراج الغاز من شواطئ غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية