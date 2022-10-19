من الناصرة حتى النقب: تأييد التجمّع يتزايد وارتفاع في نسبة التصويت

الناصرة/النقب/سما/

عقد التجمع الوطني الديمقراطي، خلال الأيام الأخيرة، مهرجانًا شعبيًا، وحلقات انتخابية تحولت لمهرجانات في الناصرة والنقب، بحضور المرشحين سامي أبو شحادة وامطانس شحادة.



وأكد التجمع في بيان أصدره مساء اليوم، أنه "حضر الاجتماعات مئات الناخبين ومؤيدي التجمع في كل مكان، ومن بين أبرز الحضور كانت شريحة المصوتين الجدد، ومختلف شرائح مجتمعنا، ما يؤكد ارتفاع نسبة التصويت لدى المجتمع العربي".

وأضاف أن "التجمع الوطني الديمقراطي وقائمته البرلمانية، عقد في الناصرة أول اجتماع شعبي انتخابي في المدينة لجميع الأحزاب، حضره المئات من أبناء المدينة والمنطقة، ومن بينهم مصوتون يصوتون لأول مرة جاؤوا لدعم قائمة التجمع البرلمانية برئاسة النائب سامي أبو شحادة، عدد كبير منهم من شريحة الشباب".



أما في النقب، فقد أفاد البيان، بأن "التجمع الوطني الديمقراطي، قد عقد 6 حلقات في ست أماكن مختلفة؛ في رهط، وحورة واللقية، حضرها مئات من أهلنا في النقب".

وأشار البيان إلى المشاركة الواسعة في النقب، "جاءت كدليل على التفاف الأهل حول قائمة التجمع البرلمانية، وثقتهم بمرشحيها الذين يمكنهم العمل على قضايا النقب، وتمثيل سكانه أفضل تمثيل".



وأوضح أن "الحلقة الأخيرة التي أقيمت في رهط، قد تحولت إلى مهرجان انتخابي حضره المئات، مؤكدين على دعمهم الكامل للتجمع الوطني الديمقراطي وقائمته البرلمانية، لتحقيق أكبر إنجاز في الانتخابات البرلمانية يوم 1.11".