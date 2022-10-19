  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

من الناصرة حتى النقب: تأييد التجمّع يتزايد وارتفاع في نسبة التصويت

الأربعاء 19 أكتوبر 2022 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
من الناصرة حتى النقب: تأييد التجمّع يتزايد وارتفاع في نسبة التصويت



الناصرة/النقب/سما/

عقد التجمع الوطني الديمقراطي، خلال الأيام الأخيرة، مهرجانًا شعبيًا، وحلقات انتخابية تحولت لمهرجانات في الناصرة والنقب، بحضور المرشحين سامي أبو شحادة وامطانس شحادة.


وأكد التجمع في بيان أصدره مساء اليوم، أنه "حضر الاجتماعات مئات الناخبين ومؤيدي التجمع في كل مكان، ومن بين أبرز الحضور كانت شريحة المصوتين الجدد، ومختلف شرائح مجتمعنا، ما يؤكد ارتفاع نسبة التصويت لدى المجتمع العربي".

وأضاف أن "التجمع الوطني الديمقراطي وقائمته البرلمانية، عقد في الناصرة أول اجتماع شعبي انتخابي في المدينة لجميع الأحزاب، حضره المئات من أبناء المدينة والمنطقة، ومن بينهم مصوتون يصوتون لأول مرة جاؤوا لدعم قائمة التجمع البرلمانية برئاسة النائب سامي أبو شحادة، عدد كبير منهم من شريحة الشباب".


أما في النقب، فقد أفاد البيان، بأن "التجمع الوطني الديمقراطي، قد عقد 6 حلقات في ست أماكن مختلفة؛ في رهط، وحورة واللقية، حضرها مئات من أهلنا في النقب".

وأشار البيان إلى المشاركة الواسعة في النقب، "جاءت كدليل على التفاف الأهل حول قائمة التجمع البرلمانية، وثقتهم بمرشحيها الذين يمكنهم العمل على قضايا النقب، وتمثيل سكانه أفضل تمثيل".


وأوضح أن "الحلقة الأخيرة التي أقيمت في رهط، قد تحولت إلى مهرجان انتخابي حضره المئات، مؤكدين على دعمهم الكامل للتجمع الوطني الديمقراطي وقائمته البرلمانية، لتحقيق أكبر إنجاز في الانتخابات البرلمانية يوم 1.11".

#النقب #سامي أبو شحادة #التجمع الديمقراطي
20221019054907
20221019055735
20221019055910
20221019060007
20221019055959
20221019060004
20221019055954
20221019055945

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف عن هوية الفلسطيني الذي فشل “الموساد” الإسرائيلي في اختطافه بماليزيا

الموساد الإسرائيلي يضع ستة فلسطينيين يعيشون في ماليزيا نصب عينيه

هآرتس: الجيش فقد أعصابه وبدأ يتفاخر بعدد القتلى

قيادي بالجهاد: عزام الأحمد أفشل اتفاق الجزائر بتعليمات من الرئيس.. وفتح ترد

نتائج الاستطلاع قبل أسبوعين من انتخابات "الكنيست"

الحية: هذه الدول شجعت حماس على عودة علاقاتها مع سوريا

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

photo_2022-10-19_18-30-05

إصابة حارس أمن إسرائيلي في عملية إطلاق نار شرقي القدس واستشهاد المنفذ (صور وفيديو)

الرئاسة: حصار نابلس والعدوان على المدن الفلسطينية هو بمثابة إعلان حرب شاملة

لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

غانتس: سنوسع الجهود الهجومية بالضفة وآمل تنفيذ خطط اقتصادية في غزة

مصدر يكشف حقيقة وجود اتفاق "مصري فلسطيني إسرائيلي" لاستخراج الغاز من شواطئ غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية