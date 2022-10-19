تسريح شاب بعد اعتقاله على خلفية مشاركته بمظاهرة ضد حصار شعفاط

حيفا/سما/

سرّحت المحكمة في مدينة حيفا، اليوم الأربعاء، الشاب طيب زعل جبارين من مدينة أم الفحم، والذي اعتقلته الشرطة الإسرائيلية، أول من أمس الإثنين، على خلفية مشاركته في مظاهرة احتجاجية نظمت، يوم الجمعة الماضي، في أم الفحم، ضد الحصار الذي فرضته السلطات على مخيم شعفاط، والإعدامات الميدانية التي تنفذها القوات الإسرائيلية في نابلس والقدس وجنين.

وفي التفاصيل، أطلقت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الأربعاء، سراح الشاب طيب جبارين ( 19 عامًا)، من أم الفحم، وذلك بعد اعتقاله، يوم الإثنين الماضي، من منزله في حي الجبارين بالمدينة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن إطلاق سراح جبارين جاء دون شروط، وصدر القرار عن محكمة الصلح بعد أن لم تقدم النيابة العامة استئنافا على قرار تسريحه.