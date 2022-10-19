ترحيب عربي بقرار استراليا بشأن القدس

عمان/مسقط/سما/

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، بقرار الحكومة الأسترالية إلغاء قرار الحكومة السابقة، الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وعدم نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وتمسكها بموقف أستراليا أن القدس قضيةٌ من قضايا الحل النهائي تحل في سياق مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وثمّن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، تأكيد أستراليا على دعمها لحل الدولتين، والتزامها دعم الجهود الدولية المستهدفة التوصل لحل الدولتين، وعدم دعم أي طرح يتعارض مع ذلك أو يقوضه.

وأشاد المجالي بموقف أستراليا الإيجابي الذي ينسجم مع القانون الدولي وتثمنه المملكة عاليا، لافتا إلى أن هذا الموقف منسجم مع الجهود المستهدفة التوصل للسلام العادل والشامل.

وأكدت الوزارة أنه لا بديل عن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيلا لتحقيق السلام العادل والدائم.

و رحبت وزارة الخارجية العمانية بإعلان استراليا إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وقالت في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن إعلان الحكومة الاسترالية إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل يدعم المساعي والجهود الدولية الداعية لضرورة التمسك بالقانون الدولي وقرارت الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وبما يدعم تحقيق السلام العادل والشامل وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من نيل كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

ثمن مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، قرار الحكومة الأسترالية القاضي بوقف نقل سفارتها الى القدس المحتلة.

وقال المجلس في بيان، إن هذا القرار يعكس التزام الحكومة الأسترالية بالشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالصراع العربي- الإسرائيلي وتحديدا حل الدولتين.

وأشار إلى أنه يرى في تلك الخطوة تأكيدا على أن لا شرعية للاحتلال الصهيوني، وأن القدس هي العاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني العربي الفلسطيني.

وأكد مجلس النواب في بيانه على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية والموقف الأردني الثابت تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة.

وأعرب المجلس في بيانه عن تثمينه وتقديره للحكومة والشعب الأسترالي على تلك الخطوة الشجاعة.