غانتس: سنوسع الجهود الهجومية بالضفة وآمل تنفيذ خطط اقتصادية في غزة

غزة/سما/

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس ،اليوم الأربعاء، أنه إذا لم تتوقف العمليات شمال الضفة فإن "إسرائيل" ستوسع الجهود الهجومية.

وأضاف غانتس خلال إحاطة لسفراء الاتحاد الأوروبي: "إذا لم تتوقف العمليات في شمال الضفة فإنني أعتزم توسيع الجهود الهجومية في هذه المناطق، سنفعل كل ما يتطلبه الأمر لأن هذا واجبنا".

وتابع: "يتم تركيز الجهد العملياتي الرئيسي في شمال الضفة، في منطقتي نابلس وجنين (..) لا تستطيع إسرائيل تحمل العمليات، ومحاولات إطلاق النار".

وفي سياق آخر قال غانتس: أنه جلس قبل أسبوعين مع رجال أعمال فلسطينيين من جنين، و نابلس ، و رام الله ، والخليل.

ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، أضاف غانتس، "سمعت منهم كيف تحسن الوضع بفضل الإجراءات الاقتصادية التي نتخذها".



وتابع، "آمل أن يكون بالإمكان تنفيذ خطط اقتصادية في قطاع غزة كذلك، فالأمر مرهون بحل قضية الأسرى والمفقودين".