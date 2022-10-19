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العمل بغزة تُطلق مشروعاً لتشغيل 600 خريج وخريجة

الأربعاء 19 أكتوبر 2022 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمل بغزة تُطلق مشروعاً لتشغيل 600 خريج وخريجة



غزة/سما/

أطلقت وزارة العمل في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، مشروع تعزيز صمود الخريجين المتعطلين عن العمل.

وقال وكيل الوزارة إيهاب الغصين، إنّ لجنة متابعة العمل الحكومي أقرت في جلستها الأسبوعية اليوم، البدء بتنفيذ مشروع صمود في مرحلته الثانية لتشغيل 600 خريج وخريجة على بند التشغيل المؤقت لمدة 3 أشهر.

وأضاف الغصين، أنّه سيستفيد من المشروع الخريجون المسجلون عبر رابط تحديث بيانات قوى العمل ورابط الجودة، ومن قائمة الدور العام، بنسبة 5% من ذوي الإعاقة، 25% من الإناث مع مراعاة التوزيع النسبي لمحافظات قطاع غزة.


وأوضح أنّ المشروع يستهدف الخريجين والخريجات من كلا الجنسين وجميع التخصصات بواقع 400 خريج من حملة البكالوريوس و200 من حملة الدبلوم، لافتًا إلى أنّه سيتم تشغيلهم في القطاع الخاص والأهلي.

وأكّد الغصين، أنّ الوزارة تسعى في ظل الصعوبات الكبيرة والتحديات للتخفيف من أزمة البطالة وتعزيز صمود الخريجين الباحثين عن عمل.

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