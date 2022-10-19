  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصدر يكشف حقيقة وجود اتفاق "مصري فلسطيني إسرائيلي" لاستخراج الغاز من شواطئ غزة

الأربعاء 19 أكتوبر 2022 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر يكشف حقيقة وجود اتفاق "مصري فلسطيني إسرائيلي" لاستخراج الغاز من شواطئ غزة



غزة/سما/

نفى مصدر فلسطيني مطلع، الأربعاء، وجود أي اتفاق مصري فلسطيني إسرائيلي لاستخراج الغاز من شواطئ قطاع غزة.


وقال المصدر لوكالة الأناضول: “ما نشره الإعلام الإسرائيلي عن اتفاق مصري فلسطيني إسرائيلي، لتطوير حقل الغاز على شواطئ قطاع غزة غير دقيق”.


وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته: “المشاورات بيننا وبين مصر لا يذكر فيها الجانب الإسرائيلي مطلقا.. لن ندفع لإسرائيل لكي نستخرج ما هو ملك لنا.. هذا مرفوض.. المطلوب من إسرائيل عدم عرقلة العمل فقط”.


والإثنين، أعلنت الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة وزارية للمتابعة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، لإتمام اتفاق مع مصر لتمويل وتشغيل حقل الغاز الفلسطيني قبالة قطاع غزة.


وبحسب المصدر، فإن “المباحثات مع مصر ستنجز خلال أشهر قليلة”.


وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد قالت أمس إن “مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقت على تطوير حقل الغاز الطبيعي على شواطئ قطاع غزة”.


وأشارت الهيئة إلى أن أرباح حقل الغاز ستعود للسلطة الفلسطينية وإسرائيل”.


وفي فبراير/شباط 2021، وقع صندوق الاستثمار الفلسطيني و اتحاد المقاولين “CCC” و”إيجاس” المصرية، اتفاقية للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.


ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينات القرن الماضي، المعروف باسم “غزة مارين”، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.


ويقع الحقل، على بعد 36 كيلو مترا غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية “بريتيش غاز”، التي خرجت منه لصالح شركة “رويال داتش شل”، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.


ويقدر الاحتياطي في الحقل 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، يعادل طاقة إنتاجية 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.

#غزة #مصر #اسرائيل #شواطئ غزة

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف عن هوية الفلسطيني الذي فشل “الموساد” الإسرائيلي في اختطافه بماليزيا

الموساد الإسرائيلي يضع ستة فلسطينيين يعيشون في ماليزيا نصب عينيه

هآرتس: الجيش فقد أعصابه وبدأ يتفاخر بعدد القتلى

نتائج الاستطلاع قبل أسبوعين من انتخابات "الكنيست"

أسعار صرف العملات

الأردن يمنع إدخال زيت الزيتون عبر معبر الكرامة

السفير الأميركي: "القدس هي عاصمة إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

photo_2022-10-19_14-39-18 (3)

تفاصيل اجتماع الفصائل الفلسطينية مع الرئيس الأسد

photo_2022-10-19_12-55-18

الحية: هذه الدول شجعت حماس على عودة علاقاتها مع سوريا

1242865443

يديعوت: مؤشرين من شأنهما أن يؤديان إلى تدهور سريع في الوضع داخل الضفة

20221018085638

قيادي بالجهاد: عزام الأحمد أفشل اتفاق الجزائر بتعليمات من الرئيس.. وفتح ترد

بوتين يعلن حالة الحرب في المقاطعات الأربعة التي انضمت إلى روسيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية