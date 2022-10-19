غانتس يستهزئ بإنجازات روسيا في أوكرانيا: "أفرك عيني"

القدس المحتلة/سما/

استهزأ وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، بإنجازات روسيا في الحرب ضد أوكرانيا.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، عن غانتس قوله: "عندما أرى أن روسيا تتلقى أسلحة من إيران - أفرك عيني، هل يمكن أن يحدث شيء كهذا؟ وكذلك عندما ترى حجم الخسائر التي تكبدها الجيش الروسي ... روسيا كشفت للعالم قوتها الحقيقية".

و قال غانتس في إحاطة لسفراء الاتحاد الأوروبي: إن تل أبيب قد تساعد كييف عبر تزويدها بأنظمة إنذار مبكر لإنقاذ الأرواح، دون نقل أسلحة إليها، فيما اتهم إيران بالتورط بالحرب الروسية الأوكرانية و"الكذب المنهج".

وأضاف: "لقد أرسلنا طلبا إلى الأوكرانيين لمشاركة المعلومات حول احتياجاتهم من تنبيهات الدفاع الجوي، بمجرد حصولنا على هذه المعلومات، سنتمكن من المساعدة في تطوير نظام إنذار مبكر مدني منقذ للحياة".

وأردف"سياستنا تجاه أوكرانيا لن تتغير، سنواصل دعم الغرب والوقوف معه، ولن نقدم أنظمة أسلحة".

وتابع: "إسرائيل تدعم وتقف إلى جانب أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي والغرب، وهذا شيء قلناه في الماضي ونكرره اليوم".

وأشار غانتس إلى أن "إسرائيل تتبع سياسة دعم أوكرانيا من خلال المساعدات الإنسانية، ونقل المعدات الدفاعية المنقذة للحياة".

وقال: "أخطط لمراجعة واعتماد حزمة إضافية، وأود تأكيد أن إسرائيل لن تسلم أنظمة أسلحة إلى أوكرانيا بسبب مجموعة متنوعة من الاعتبارات التشغيلية".

وأوضح قائلا: "سنواصل دعم أوكرانيا في حدود قيودنا، كما فعلنا في الماضي".

وبحسب مصادر عبرية، لا تزال أوكرانيا تتواصل مع الجهات المعنية في إسرائيل وتطلب أنواعًا خاصة من السلاح، منها صواريخ مضادة للدروع وطائرات مسيرة ومنظومة القبة الحديدة الدفاعية، الأمر الذي تقابله تل أبيب بالرفض دائماً.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.

من جهة ثانية، قال غانتس: "نحن نتابع تورط إيران بالحرب في أوكرانيا، نرى أنها توفر طائرات مسيرة وفي المستقبل القريب قد توفر أيضًا أنظمة متقدمة إضافية، يكذب الإيرانيون بشكل منهجي بشأن بيع هذه المعدات".

وأضاف: "هذا النوع من التدخل (الإيراني) يحدث أيضا في العراق وسوريا ولبنان واليمن وأماكن أخرى، وهذا مستمر".

وتابع: "بالطبع إيران تكذب أيضًا بشأن البرنامج النووي، وتواصل أنشطتها من حيث التخصيب والتطوير وبناء مناطق محمية لقدراتها النووية".

وأكمل: "يجب علينا زيادة التعاون الدولي وبناء تحالف استخباري وخلق تهديد عسكري ذي مصداقية، وفي الوقت نفسه ستواصل إسرائيل تطوير قدراتها والمحافظة عليها".

ولم تصدر إيران تعليقا فوريا على ما أورده وزير الدفاع الإسرائيلي، لكنها تنفي عادة دعم روسيا بأسلحة تستخدمها الأخيرة في حربها على أوكرانيا.