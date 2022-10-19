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البرلمان الأوروبي يصوت على استمرار المساعدات للفلسطينيين والمالكي يرحب

الأربعاء 19 أكتوبر 2022 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان الأوروبي يصوت على استمرار المساعدات للفلسطينيين والمالكي يرحب



بروكسل/سما/

صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، من جديد على التزامه باستمرار تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني دون شروط.

وطرحت مجموعة المحافظين الأوروبيين من جديد على البرلمان، مشروع قرار يدعو للحجز على 30 مليونا من مساعدات الاتحاد للشعب الفلسطيني، بحجة التحريض في المناهج التعليمية.

وتأتي محاولات كتلة المحافظين في البرلمان الأوروبي طلب التصويت على المشروع، بعد فشلها في تمرير مقترح مشابه من خلال لجنة الموازنة قبل أسبوعين.

ورحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بقرار البرلمان الأوروبي بالتأكيد على التزام الاتحاد باستمرار تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني دون شروط.

واعتبر وزير الخارجية، في بيان ، اليوم الأربعاء، أن رفض البرلمان الأوروبي للمرة الخامسة على التوالي محاولات "اللوبي الاسرائيلي" انتزاع قرار لفرض شروط على مساعدات الاتحاد للشعب الفلسطيني بمثابة انتصار لعدالة القضية الفلسطينية وهزيمة جديدة للوبي الذي يقود حملة تحريض ضد دولة فلسطين ومؤسساتنا التعليمية في الاوساط الأوروبية منذ عدة سنوات.

وعبر المالكي عن شكره لأعضاء البرلمان الذين عملوا على مدار السنوات الخمسة الماضية على إفشال محاولات الانتقاص من المساعدات المالية الأوروبية وعلى مواقفهم الصادقة الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأضاف أن الدبلوماسية الفلسطينية تخوض معركة شرسة منذ عدة سنوات ضد حملات التشويه والتشهير التي يقودها "اللوبي الاسرائيلي" في الأوساط الأوروبية والدولية ضد مناهج التعليم الفلسطينية. وقال إن قرار البرلمان اليوم سيضع حدا نهائيا لمحاولات الانتقاص من الدعم الأوروبي لصمود شعبنا.

وقال وزير الخارجية إن هذا الانتصار الجديد يسجل للدبلوماسية الفلسطينية والعاملين في السلك الدبلوماسي الفلسطيني وطاقم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الذين عملوا على مدار الساعة للدفاع عن الموقف الفلسطيني بجدارة.


وتعاني الحكومة الفلسطينية في السنوات الأخيرة من أزمة مالية خانقة، جراء خصم إسرائيل جزءا من أموال الضرائب (المقاصة)، وانخفاض الدعم الخارجي.

ويبلغ عجز موازنة فلسطين خلال العام الجاري قرابة 1.5 مليار دولار، وقد يتراجع إلى مليار في حال حصولها على دعم خارجي بقيمة 550 مليون دولار.

#البرلمان الأوربي

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