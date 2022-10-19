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غزة: المباحث العامة تضبط 6 دراجات نارية مسروقة

الأربعاء 19 أكتوبر 2022 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: المباحث العامة تضبط 6 دراجات نارية مسروقة



غزة/سما/

ضبطت دائرة مباحث المرور في المباحث العامة 6 دراجات نارية مسروقة بلغت قيمتها الإجمالية 14 ألف دولار أمريكي، وذلك خلال جولة فحص فني نفذتها دوائرها على مفترقات محافظات قطاع غزة، للكشف عن الدراجات النارية المسروقة.

وأوضحت مباحث المرور أنه خلال الحملة تم توقيف 6 مواطنين وبحوزتهم الدرجات النارية المسروقة بعد الكشف عنها خلال الفحص الفني، مبينةً أنه خلال التحقيقات مع الموقوفين أقروا بما نسب إليهم من سرقة.

وأشارت إلى أنه تم إحالة ملفات القضايا والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

#غزة

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