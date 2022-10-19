اشتية يعلن اعتماد مشاريع بنحو 40 مليون دولار ويشكر السعودية والإمارات

رام الله/سما/

أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، عن اعتماد مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والزراعة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل القدس، تغطيها منحة الصناديق العربية والإسلامية بقيمة 39,466 مليون دولار، المدارة عبر البنك الإسلامي للتنمية في جدة.

وثمن رئيس الوزراء الدعم المقدم من الصناديق العربية والإسلامية، والتنسيق العالي بين إدارة الصناديق والحكومة ما ينعكس على الاستجابة للأولويات الوطنية واحتياجات الناس بالتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والبنى التحتية لا سيما في المناطق المسماة "ج" والقدس وقطاع غزة.

وقال إنه في ظل التراجع الحاد في المساعدات الدولية، يشكل هذا الدعم عونا للحكومة الفلسطينية في تنفيذ خططها الرامية لتعزيز صمود أبناء شعبنا خاصة في القدس والأغوار والمخيمات والمناطق المهددة بالجدار والاستيطان.

كما شكر رئيس الوزراء البنك الإسلامي للتنمية على جهده المتواصل في دعم فلسطين، سواء من خلال مشاريعه المباشرة أو من خلال إدارته لصندوقي الأقصى والقدس.

في سياق متصل، تقدم رئيس الوزراء بالشكر للمملكة العربية السعودية على مساعدتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وكذلك لدولة الإمارات على دعمها لمستشفيات القدس.