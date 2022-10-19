أول تصريح من ممثل حماس محمد الخضري فور وصوله إلى الأردن

عمان/سما/

شكر ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" السابق في السعودية، الطبيب الفلسطيني محمد الخضري، "الأردن، والمسؤولين فيها على حفاوة الاستقبال".



وقال الخضري في تصريح صحفي فور وصوله العاصمة الأردنية، عمان، اليوم الأربعاء، بعد نحو 42 شهرًا قضاها في السجون السعودية : "نحن تجاه قضيتنا متمسكون بها، صابرون وثابتون، والحمد لله".



ووصل الخضري (84 عامًا)، الذي يحمل وثيقة سفر مصرية، إلى الأردن، في وقت سابق اليوم الأربعاء، لتلقي العلاج في أحد المشافي الأردنية، وذلك بعد أن أمضى نحو ثلاث سنوات في السجون السعودية، بتهمة "تقديم دعم مالي للمقاومة الفلسطينية".