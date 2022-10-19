القدس: الاحتلال ينصب حاجزين على مدخلي العيسوية وحي عين اللوزة في سلوان

القدس المحتلة/سما/

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حاجزين عسكريين على مدخلي بلدة العيسوية، وحي عين اللوزة في بلدة سلوان، بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا على مدخل العيسوية، وشرعت بالتدقيق في هويات المواطنين والركاب، ما أدى لحدوث أزمة مرورية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شرطة الاحتلال حررّت مخالفات مالية بحق مركبات المواطنين في البلدة، تحت ذرائع واهية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا آخر على مدخل حي عين اللوزة، ودققت بهويات المقدسيين.