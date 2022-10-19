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التضخم في أوروبا يسجل أعلى مستوى في تاريخه

الأربعاء 19 أكتوبر 2022 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
التضخم في أوروبا يسجل أعلى مستوى في تاريخه



لوكسمبورغ/سما/

تسارع التضخم السنوي في 19 دولة بمنطقة اليورو، الشهر الماضي، حيث وصل إلى 9.9%، وذلك وفقا لتقديرات نهائية أصدرتها دائرة الإحصاء الأوروبية "يوروستات".

وبذلك يكون مؤشر التضخم قد صعد الشهر الماضي إلى 9.9%، بعد أن كان في الشهر الذي سبقه عند مستوى 9.1%.

وكانت بيانات أولية قد أظهرت أن التضخم تسارع الشهر الماضي إلى مستوى 10%، ولكن القراءة النهائية أشارت إلى 9.9%.

ورغم أن القراءة النهائية جاءت أقل من القراءة الأولية، إلا أن مؤشر التضخم في منطقة اليورو سجل مجددا مستويات تاريخية.

ومنطقة اليورو، هي مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي تتعامل باليورو كعملة موحدة.

#التضخم #أوروبا

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