رام الله/سما/

أبرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، خبر وقوع إصابات في الضفة، ومواصلة الاحتلال حصار نابلس، وتشديد إجراءاته على حواجز القدس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- إصابات في الضفة والاحتلال يواصل محاصرة نابلس ويشدد إجراءاته على حواجز القدس

- والدة الأسير أبو حميد: "استودعت ناصر لرب العالمين"

- اشتية خلال مؤتمر "الأونكتاد": الاحتلال مربح لإسرائيل ولإنهائه يجب جعله مكلفا

- أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل وفلسطين ترحب

- 65 منظمة عالمية تطالب مفوض حقوق الإنسان بالعدالة للفلسطينيين

- جمهورية سنغافورة تفتتح مكتب تمثيل رسمي لها لدى دولة فلسطين

- النرويج وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان اتفاقية لدعم التعليم في القدس بقيمة 6.3 ملايين دولار

- بولندا ترفض استقبال مجموعات طلابية إسرائيلية يرافقها حراس مسلحون

- أعضاء كونغرس يطالبون بمنع توقيع اتفاقية "إعفاء من الفيزا" مع إسرائيل

"الأيام":

- ترحيب فلسطيني وشجب إسرائيلي لإلغاء أستراليا اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

- 65 منظمـة عالمية تطالب مفوض حقوق الإنسان بالعدالة للفلسطينيين

- المستوطنون يصعدون "حرب الزيتون" وجيش الاحتلال يواصل حصاره لنابلس

- مقاومون يطلقون النار نحو مستوطنتين في منطقة جنين

- إصابة 3 عمال برصاص الاحتلال غرب دورا

- قوة خاصة للاحتلال تعتقل شابا في بلدة سالم وإصابات خلال مواجهات في دير شرف وبيتا

- مستوطنون يقيمون حفلا غنائيا داخل الحرم الإبراهيمي بحماية جيش الاحتلال

- الإعلام الماليزي يكشف تفاصيـل جديدة عن خلية "الموساد" المعتقلة

- الاحتلال يمدد اعتقال ثلاثة مقدسيين تعسفيا دون إجراء مـداولات قضائية

- حاجـز مخيم شعفاط.. تنكيل متواصـل واقتحامـات واعتقالات

- بولندا ترفض استقبال تلاميذ إسرائيليين برفقة حرس مسلح

"القدس":

- تشديد الحصار على نابلس ودعوات لكسره

- اشتية: الاحتلال مربح لإسرائيل ولإنهائه يجب جعله مكلفا

- المشاكل القانونية التي يواجهها دونالد ترامب

- ترحيب واسع بتراجع أستراليا عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

- 158 مستوطنا يقتحمون الأقصى ويدخلون «شال» الصلاة التوراتية

- إسرائيل تخصص مليوني شيقل للنفق السري "جبل صهيون"

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