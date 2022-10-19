أبرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، خبر وقوع إصابات في الضفة، ومواصلة الاحتلال حصار نابلس، وتشديد إجراءاته على حواجز القدس.
وفيما يلي أبرز العناوين:
"الحياة الجديدة":
- إصابات في الضفة والاحتلال يواصل محاصرة نابلس ويشدد إجراءاته على حواجز القدس
- والدة الأسير أبو حميد: "استودعت ناصر لرب العالمين"
- اشتية خلال مؤتمر "الأونكتاد": الاحتلال مربح لإسرائيل ولإنهائه يجب جعله مكلفا
- أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل وفلسطين ترحب
- 65 منظمة عالمية تطالب مفوض حقوق الإنسان بالعدالة للفلسطينيين
- جمهورية سنغافورة تفتتح مكتب تمثيل رسمي لها لدى دولة فلسطين
- النرويج وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان اتفاقية لدعم التعليم في القدس بقيمة 6.3 ملايين دولار
- بولندا ترفض استقبال مجموعات طلابية إسرائيلية يرافقها حراس مسلحون
- أعضاء كونغرس يطالبون بمنع توقيع اتفاقية "إعفاء من الفيزا" مع إسرائيل
"الأيام":
- ترحيب فلسطيني وشجب إسرائيلي لإلغاء أستراليا اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل
- 65 منظمـة عالمية تطالب مفوض حقوق الإنسان بالعدالة للفلسطينيين
- المستوطنون يصعدون "حرب الزيتون" وجيش الاحتلال يواصل حصاره لنابلس
- مقاومون يطلقون النار نحو مستوطنتين في منطقة جنين
- إصابة 3 عمال برصاص الاحتلال غرب دورا
- قوة خاصة للاحتلال تعتقل شابا في بلدة سالم وإصابات خلال مواجهات في دير شرف وبيتا
- مستوطنون يقيمون حفلا غنائيا داخل الحرم الإبراهيمي بحماية جيش الاحتلال
- الإعلام الماليزي يكشف تفاصيـل جديدة عن خلية "الموساد" المعتقلة
- الاحتلال يمدد اعتقال ثلاثة مقدسيين تعسفيا دون إجراء مـداولات قضائية
- حاجـز مخيم شعفاط.. تنكيل متواصـل واقتحامـات واعتقالات
- بولندا ترفض استقبال تلاميذ إسرائيليين برفقة حرس مسلح
"القدس":
- تشديد الحصار على نابلس ودعوات لكسره
- اشتية: الاحتلال مربح لإسرائيل ولإنهائه يجب جعله مكلفا
- المشاكل القانونية التي يواجهها دونالد ترامب
- ترحيب واسع بتراجع أستراليا عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل
- 158 مستوطنا يقتحمون الأقصى ويدخلون «شال» الصلاة التوراتية
- إسرائيل تخصص مليوني شيقل للنفق السري "جبل صهيون"
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