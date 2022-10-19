القدس المحتلة/سما/

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الأربعاء.

"يديعوت احرونوت":

- من يقف وراء الهدوء غير العادي على الجبهة الشمالية؟ اسرائيل لم تقصف في سوريا منذ شهر

- الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: لا تُمارس ضغوط علينا لوقف القصف

- إطلاق الرصاص على مستوطنة شاكيد شمال الضفة

- رئيسة حزب العمل سابقا شيلي يحيموفيتش: الطريق الى رئاسة الحكومة تمر عبر المشاركة الحقيقية مع العرب ولبيد يبتعد عن الهدف ويحاول نتنياهو أكثر منه ويتفاخر بالعمليات العنيفة جدا بالمناطق الفلسطينية

"معاريف":

- اسرائيل تنتخب مرة اخرى ورؤساء الاحزاب يستلون السيوف

- لبيد يحاول حشر غانيتس بالزاوية ويقول: ان من سيشكل الحكومة سيكون أحد قادة الأحزاب الكبيرة

- بن غبير يرفض الرد على اتصال نتنياهو لرفضه الظهور معه على منصة واحدة وتم انزاله بالقوة

- الليكود يدرس شن حملة ضد الصهيونية الدينية لأنها "تسرق" اصواتا من الليكود

- قرار تعيس وخطير: استراليا تفاجئ اسرائيل بإلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

- اعتقال عملاء للموساد في ماليزيا قاموا بخطف فلسطيني من غزة يعمل ببرمجة الحاسوب

"هآرتس":

- اقتراح رئيس حزب الصهيونية الدينية اصلاحات بالقضاء الاسرائيلي هدفه الغاء لوائح الاتهام ضد نتنياهو

- الولايات المتحدة: اسرائيل لم تستوف الشروط لإلغاء التأشيرة بين البلدين والسبب عدم السماح للأميركان من أصول عربية او فلسطينية الحصول عليها وتتعامل معهم بعنصرية

- تقرير حول وضع العمال من غزة العاملين في تل ابيب ومعاناتهم اليومية

- نوعه لندو: فشل ذريع لنتنياهو في حملته لنقل السفارات الى القدس