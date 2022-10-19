غانتس يعلن عدم تزويد أوكرانيا بالأسلحة لعدد من الاعتبارات

القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل لن تزود أوكرانيا بالأسلحة، وذلك لعدد من الاعتبارات.



وأضاف غانتس في إفادة صحفية: أن "إسرائيل لن تزود أوكرانيا بالسلاح لعدد من الأسباب العملياتية، على الرغم من حقيقة أن الدولة الإسرائيلية تواصل دعم كييف من خلال المساعدات الإنسانية، والتي سيتم الاتفاق على الحزمة التالية في المستقبل القريب".



وتابع غانتس "لقد دعمت إسرائيل وتواصل دعم أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي والغرب، هذا ما قلناه من قبل ونكرره اليوم. تتبع إسرائيل سياسة دعم أوكرانيا من خلال المساعدات الإنسانية وتسليم المعدات المنقذة للحياة".



وقال . غانتس "نخطط للمراجعة والموافقة على حزمة المساعدات الإضافية التي قدمناها في الماضي. وفي الوقت نفسه، أود التأكيد على أن إسرائيل لن تزود أوكرانيا بالأسلحة لعدد من الأسباب".



وقال غانتس، في وقت سابق في حديث لإذاعة "كول تشاي" الإسرائيلية: "أريد أن أوضح أننا لن نبيع أسلحة لأوكرانيا. قدمنا لهم المساعدات الطبية والإنسانية".



وشدد الوزير الإسرائيلي في حديثه: "يجب أن يكون واضحا أننا لن نبيع لهم (نظام كييف) أسلحة".



وأعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن كييف ستتوجه رسميا، إلى إسرائيل بطلب لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي.



وكان نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أكد أن قيام إسرائيل بتزويد نظام كييف بالأسلحة، سوف يعد خطوة متهورة للغاية، مشددا على أن ذلك سيدمر جميع العلاقات مع روسيا.





في وقت سابق، طلب فلاديمير زيلينسكي، متحدثا في قمة مجموعة السبع، التي تعقد عبر الإنترنت، المساعدة في إنشاء "درع جوي" لأوكرانيا وتزويد كييف بعدد كاف من أنظمة الدفاع الجوي الحديثة والفعالة.