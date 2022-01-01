بوتين يعلن حالة الحرب في المقاطعات الأربع التي انضمت إلى روسيا

موسكو/سما/

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأربعاء، حالة الحرب في المقاطعات الأربع التي تم ضمها إلى روسيا، مشيرًا إلى أنّ "أوكرانيا ترفض أي عرض للتفاوض وتستمر في قصف المدنيين".

جاءت تصريحات بوتين خلال عقده اجتماعا لمجلس الأمن الروسي، سيتم تكريسه للتصدي للأخطار التي تهدد الأمن القومي في مجال الهجرة.

وقال بوتين: " وقعت مرسوما باعلان حالة الحرب في دونباس (في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك) وخيرسون زابوروجيه، ومنح صلاحيات أكبر لحكام الأقاليم الروسية لضمان الأمن وتنظيم عمل المصانع والمؤسسات لدعم العملية العسكرية.

وأشار إلى أن نظام كييف يقف وراء العملية الإرهابية في جسر القرم، مضيفا:" كييف ترفض أي عرض للتفاوض وتستمر في قصف المدنيين

وأوعز بوتين بإنشاء مجلس خاص برئاسة ميشوستين لتنسيق العمل بهدف مزيد ضمان الأمن.

يتبع