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صور : هذه المقصورة التي استجوب فيها الموساد الفلسطيني المخطوف في ماليزيا وهذا ما فعلوه ..

الأربعاء 19 أكتوبر 2022 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور : هذه المقصورة التي استجوب فيها الموساد الفلسطيني المخطوف في ماليزيا وهذا ما فعلوه ..



رام الله / سما /

نشرت وسائل إعلام ماليزية صورا للمقصورة في المنتجع الذي تعرض فيه المبرمج الفلسطيني المشتبه في علاقته بحركة حماس، للاختطاف والضرب، حيث تمكنت الشرطة الماليزية من تحريره في عملية أطلق عليها اسم "عملية العقرب"، وتم اعتقال 11 شخصا لضلوعهم بعملية الاختطاف، والاشتباه بهم بالتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية.

المقصورة تقع على طريق خاص هادئ ومحاطة بالغابات من الجانبين ، بالإضافة إلى منتجعات أخرى في المنطقة . وبحسب التقرير ، فقد بنى عملاء الموساد على هذا الصمت والعزلة.

كانت المقصورة حيث أحضروا أحد هدفين فلسطينيين بعد اختطافه. لقد حجزوه في غرفة في الجزء الخلفي من المقصورة، في مواجهة الغابة ، حتى يتمكنوا من ممارسة أعمالهم دون أن يروا. كان عملاء الموساد المحليون يقودون سيارتين ، واضطروا إلى جر ضحيتهم من السيارة إلى بئر السلم ".

وذكرت الانباء المتداولة في ماليزيا أن المخطوف الفلسطيني تم تقييده وتعذيبه واستجوابه من قبل رجلين عملاء الموساد. "في الساعات الأربع والعشرين التي تعرض فيها لهذه المعاناة ، أصيب بجروح كبيرة في الرأس والجسم والرجلين. ولا شك في أنه لو تمكن عملاء الموساد المحليون من اختطاف الفلسطيني الآخر ، الذي تمكن من تحرير نفسه عن طريق الخطأ كان سيعاني من نفس المصير. الضحية كانت محظوظة لاستدعاء الشرطة ووصلت إلى المنتجع ".

وحذر تقرير ماليزي من أن الموساد قد يضرب أهدافا فلسطينية في أول فرصة سانحة داخل ماليزيا، وأتي التقرير بعد أيام من تفكيك أجهزة الأمن الماليزية شبكة تجسس تابعة للموساد وضالعة في اختطاف فلسطيني.

وذكرت صحيفة "نيوستريتس تايمز" الماليزية أن المهمة الإسرائيلية تتمثل في القضاء على أهداف معينة خارج نطاق القانون في إطار عملية للموساد تستهدف تفكيك برنامج حركة حماس لإرسال العلماء والمهندسين الفلسطينيين البارزين إلى الخارج.

وقالت مصادر أمنية للصحيفة الماليزية إنه يعتقد أن جهاز الموساد وضع نصب عينيه ما لا يقل عن 6 فلسطينيين يعيشون في ماليزيا.

وذكرت أن العديد من هؤلاء الأهداف هم أعضاء في الأوساط الأكاديمية في جامعات محلية، ويلقون محاضرات في تخصصات مهنية، من بينها الهندسة.
 

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