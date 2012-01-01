محافظ نابلس يصرح من جديد حول عناصر "عرين الأسود" وهذا ما قاله ..

رام الله / سما /

قال محافظ نابلس، إبراهيم رمضان، اليوم الأربعاء، ان الجمهور الفلسطيني في حالة يأس ولا يوجد افق للعملية السياسية .

واوضح في تصريحات صحفية :" ما أراه اليوم هو شكل جديد من اشكال الانتفاضة ومنذ 20 عاما على اتفاقية اوسلو لم نأخذ شي من الاسرائيليين .

وقال ان الرئيس عباس يريد مقاومة لكنه لا يصرح بذلك على الملأ لانه ملتزم باتفاقيات موقعة دولية وهذا ما اكده خلال اجتماعه مع المحافظين .

وفي سياق متصل وتصريح اخر قال رمضان في تصريح له، خلال مقابلة مع القناة "11" العبرية: "عناصر عرين الأسود (شباب صغار مساكين) وصلوا لحالة من اليأس جعلتهم متطرفين، ونحن فقدنا السيطرة عليهم".