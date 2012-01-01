  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محافظ نابلس يصرح من جديد حول عناصر "عرين الأسود" وهذا ما قاله ..

الأربعاء 19 أكتوبر 2022 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ نابلس يصرح من جديد حول عناصر "عرين الأسود" وهذا ما قاله ..



رام الله / سما /

قال محافظ نابلس، إبراهيم رمضان، اليوم الأربعاء، ان الجمهور الفلسطيني في حالة يأس ولا يوجد افق للعملية السياسية .

واوضح في تصريحات صحفية   :" ما أراه اليوم هو شكل جديد من اشكال الانتفاضة ومنذ 20 عاما على اتفاقية اوسلو لم نأخذ شي من الاسرائيليين .

وقال ان الرئيس عباس يريد مقاومة لكنه لا يصرح بذلك على الملأ لانه ملتزم باتفاقيات موقعة دولية وهذا ما اكده خلال اجتماعه مع المحافظين .

وفي سياق متصل وتصريح اخر قال رمضان في تصريح  له، خلال مقابلة مع القناة "11" العبرية: "عناصر عرين الأسود (شباب صغار مساكين) وصلوا لحالة من اليأس جعلتهم متطرفين، ونحن فقدنا السيطرة عليهم".

الأكثر قراءة اليوم

غزة: تفعيل رابط فحص الإستعلام عن دور المسجلين للعمل في الداخل المحتل

قناة عبرية تكشف عن هوية الفلسطيني الذي فشل “الموساد” الإسرائيلي في اختطافه بماليزيا

تفاصيل جديدة عن خلية الموساد التي فككها الأمن الماليزي وعقوبتهم المنتظرة (صور وفيديو)

صحيفة تكشف عن عرض إسرائيلي لـ"عرين الأسود"

الموساد الإسرائيلي يضع ستة فلسطينيين يعيشون في ماليزيا نصب عينيه

هآرتس: الجيش فقد أعصابه وبدأ يتفاخر بعدد القتلى

موقع عبري: بن غفير يحمل خطة "جهنمية" ضد فلسطينيي 48

الأخبار الرئيسية

44671

صور : هذه المقصورة التي استجوب فيها الموساد الفلسطيني المخطوف في ماليزيا وهذا ما فعلوه ..

تساؤلات عواصم العالم ..هل ستحسِم إيران الحرب الروسية الاوكرانية؟

e3d034f4-bfdd-4d1f-9fc8-dc96634ffd50-1666166743

السعودية تفرج عن ممثل حماس لديها محمد الخضري وترحله إلى الأردن

44671

"قتلهم مسألة وقت".. قناة عبرية تكشف : الموساد حاول خطف 6 فلسطينيين في ماليزيا

رئيس اركان جيش الاحتلال: قتلنا عشرات الفلسطينيين واعتقلنا 1500 خلال ستة اشهر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية