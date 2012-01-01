مثقال الجعبري: لا خوف على "العميد" والفريق نجح في تجاوز أزمة البداية بسرعة

رام الله / سما /

لم يحتج نادي شباب الخليل، حامل لقب دوري المحترفين، في الموسمين الماضيين إلى الكثير من الوقت، لكي يستعيد مستواه المعهود ونتائجه الإيجابية.

"العميد" على مدار 6 أسابيع، نجح في تحقيق الفوز 3 مرات مقابل 3 تعادلات، وهو الآن يحتل المركز الرابع بـ 12 نقطة، على بعد نقطة واحدة من المتصدر.

يقول مثقال الجعبري، رئيس النادي، في تصريحات لـ"أيام الملاعب": لا خوف على "العميد" والفريق تمكن من تجاوز أزمة البداية بسرعة، بفعل العمل الكبير الذي يقوم به الجهاز الفني.

وأوضح الجعبري: الفريق واجه بعض الإشكاليات في بداية الموسم، ولم يخض لقاءات بسبب عدم المشاركة في بطولة كأس أبو عمار وهذا الأمر أثر فنياً على الفريق، لكن بخبرة لاعبيه وقدرات الجهاز الفني سرعان ما استعدنا عافيتنا.

وتابع: أعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وربما لو حالفنا الحظ، لكنا في الصدارة الآن، خاصة في لقاء هلال القدس الذي قدم خلاله الفريق مباراة طيبة للغاية، وخلق العديد من الفرص المهمة للتسجيل، إلا أن التوفيق لم يحالف الفريق.

ولفت إلى أن ما يميز الشباب الآن، هو قدرة المدير الفني الكابتن رائد عساف، على العمل الجاد مع الفريق وعلى تغيير الشكل والنمط المعروف عنه، ولعل النجوم أمثال تامر صيام وموسى الترابين ومحمود أبو وردة ومحمد يامين ومعهم محمد الجعبري، قادرون علي إيجاد الحلول، وبالنسبة لنا لا نعتقد أننا نواجه أي مشكلة، لأن أي لاعب من هؤلاء اللاعبين قادر على إحداث التغيير.

وأشاد الجعبري، بالروح والصبر الذي يعمل به الفريق، والذي انعكس بالإيجاب على الفريق ونتائجه، ففي لقاء شباب الظاهرية الجماهيري لعبنا بعشرة لاعبين على مدار شوط كامل بعد طرد عدي خروب، ومع ذلك نجحنا في التقدم على الغزلان وتسجيل هدفين، وفي اللقاء الأخير أمام ثقافي طولكرم كُنا متأخرين مع بداية اللقاء، لكن بالأداء الواقعي نجحنا في العودة قبل نهاية الشوط الأول عبر رأسية عبد اللطيف البهداري، وفي الشوط الثاني حسمنا الأمر لصالحنا عبر محمود أبو وردة.

وأنهى رئيس نادي شباب الخليل حديثه قائلاً: أود القول إن الفريق وضع قدمه اليمنى في المكان الصحيح، وإن غياب المهاجم الهداف لا يقلقه ولا يقلق الجهاز الفني، بسبب وجود بدائل وخيارات كثيرة ومتعددة.