النصيرات يعزز رصيده بانتزاع نقطة من الأخضر الرفحي ويحرمه الانفراد بالصدارة

غزة/ سما /

فرض خدمات النصيرات التعادل السلبي على مضيفه الأخضر الرفحي وحرمه من الانفراد بالصدارة في المباراة التي جمعتهما على ملعب خان يونس البلدي، تنفيذاً للعقوبة المفروضة على صاحب الأرض، في ختام منافسات الجولة السادس من دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم.

ورفع خدمات رفح رصيده للنقطة 14 في المركز الثاني خلف جاره الشباب بفارق الأهداف، ورفع خدمات النصيرات رصيده للنقطة 5 في المركز التاسع.

تبادل الفريقان السيطرة بداية الشوط الأول، مع أفضلية لخدمات النصيرات الذي اعتمد على خالد النجار وعز الدين أبو راس وعلاء إسماعيل، في المقابل اعتمد خدمات رفح على هلال غواش ومحمد الجرمي وأحمد العمواسي.

نشط خدمات النصيرات وسدد شادي بصلة كرة تعامل معها الحارس هيثم فتيحة، والحارس كان حاضراً أمام محاولات عز الدين أبو راس وخالد النجار أكثر من مرة.

حاول خدمات رفح الرد، لكن دون خطورة باستثناء تسديدة نفذها أحمد أبو كوش، وأخرى سددها أنس الشخريت.

في الشوط الثاني دخل خدمات رفح أكثر تماسكاً وسدد أحمد اللولحي كرة تصدى لها محمد شريم، وأنقذت العارضة مرمى النصيرات من هدف برأسية أدهم القاضي الذي تابع إحدى الركنيات.

وكرر محمد الجرمي المحاولات صوب المرمى وسدد كرة من داخل الصندوق، لكن الكرة استقرت في أحضان الحارس شريم.

دفع خدمات النصيرات بأوراق جديدة لاستعادة توازنه وتهديد مرمى خدمات رفح، وسدد البديل هيثم النجار علت العارضة بقليل، قبل أن يتألق الحارس هيثم فتيحة ويجول تسديدة شادي بصلة القوية إلى ركنية.

استمرت محاولات الفريقين مع أفضلية لخدمات رفح ونشاط للجبهتين اليمنى واليسرى قوبل بدفاع قوي من خدمات النصيرات وهجمات مرتدة حملت الخطورة.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات جادة من قبل الأخضر الرفحي للوصول إلى شباك خدمات النصيرات أبرزها تسديدة أحمد اللولحي التي مرت بجانب القائم، بينما أربكت الهجمات المرتدة مدافعي صاحب الأرض.

وجاءت صافرة الحكم لتعلن عن نهاية الشوط الثاني والمواجهة بدون أهداف وسط خيبة أمل من خدمات رفح.