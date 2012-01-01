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باريس سان جيرمان يسعى إلى تسوية خلافه مع مبابي

الأربعاء 19 أكتوبر 2022 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سان جيرمان يسعى إلى تسوية خلافه مع مبابي



وكالات

تسعى إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي إلى عقد اجتماع طارئ بينها ونجم الفريق، كيليان مبابي، من أجل تسوية ما أثير من خلاف في الأيام الأخيرة.

ووفقا لشبكة "RMC" سبورت الفرنسية، فإن نفي مبابي لأنباء رحيله كان خطوة بتشجيع من إدارة الفريق، وأيضا وكيلا اللاعب.

وأضافت الشبكة في تقرير لها، أن "اللاعب وإدارة باريس يميلان حاليا لسياسة الاسترضاء، وهو ما ظهر أيضا في العناق الحار المتبادل بين رئيس النادي الباريسي، ناصر الخليفي، ونجم الفريق في غرفة خلع الملابس بعد الفوز على مارسيليا، في كلاسيكو الدوري الفرنسي (1-0)".

ولفتت الشبكة أيضا إلى أن ملاك بي إس جي في قطر، بصدد إرسال مندوب يتولى ملف تهدئة الأمور بين الإدارة واللاعب وأسرته.

وأكدت أن هناك اجتماعا سيعقد بين الطرفين، لوضع الأمور في نصابها الصحيح، خصوصا في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباريات لنهاية الأسبوع الجاري.. إذ من المقرر أن يواجه الفريق نظيره أجاكسيو يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الفرنسي.

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