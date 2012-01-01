غزة: غدًا موعد صرف الدفعة النقدية الثانية للأطفال المتضررين من الأزمات

غزة/ سما /

أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، أن الوزارة وبالتعاون مع منظمة "اليونيسف في دولة فلسطين"، ستصرف يوم غدٍ الخميس الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من برنامج المساعدة النقدية للأطفال في قطاع غزة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية.

وقال مجدلاني: "إن المرحلة الثانية تشمل خمس دفعات شهرية، تستهدف 4300 طفل، ينتمون لـ 1142 أسرة فقيرة ومهمشة، مسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة، والتي تضررت بفعل التصعيد العدواني الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار 2021".

وجاء في بيان مشترك صادر عن "التنمية" و"اليونسيف"، أنه بإمكان الأسر المستفيدة من المساعدة النقدية استلامها من خلال نقاط التوزيع التابعة لمؤسسة بال باي (Pal Pay) بدءا من يوم غد.

وأهاب البيان بأرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية والرمز المكون من سبع خانات رقمية الذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية تصلهم من منظمة اليونيسف على هواتفهم.

وأكد الطرفان، أن البرنامج مهم للتخفيف من تأثير الأزمة كونه سيمكن الأطفال ضمن الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة من تلبية احتياجاتهم الأساسية.