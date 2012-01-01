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الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم الأول من الشهر المقبل

الأربعاء 19 أكتوبر 2022 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم الأول من الشهر المقبل



غزة/ سما /

 قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر، المقبل بسبب الانتخابات الإسرائيلية.

وأكدت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع أن الجانب الإسرائيلي أبلغهم بإغلاق معبر كرم أبو سالم يوم الثلاثاء الأول من نوفمبر المقبل، بسبب الانتخابات الإسرائيلية، وسيعاد فتحه يوم الأربعاء الثاني من نوفمبر.

ويعد كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد المخصص لإدخال البضائع لقطاع غزة.

وكما تغلق سلطات الاحتلال المعبر أسبوعيا يومي الجمعة والسبت بداعي الإجازة الأسبوعية.

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