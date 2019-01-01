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السعودية تفرج عن ممثل حماس لديها محمد الخضري وترحله إلى الأردن

الأربعاء 19 أكتوبر 2022 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تفرج عن ممثل حماس لديها محمد الخضري وترحله إلى الأردن



غزة/ سما /

أفرجت السلطات السعودية اليوم الاربعاء، عن د. محمد الخضري ممثل حماس السابق لديها .

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس ان د. الخضري في طريقه الاردن.

واعتقلت السلطات السعودية الخضري ٨٤ عاما من سكان غزة سابقا ضمن عشرات النشطاء الفلسطينيين والاردنيين المتهمين بدعم حركة حماس.

وامضى الخضري نحو عامين في السجون السعودية ولم تفرج السلطات السعودية عن نجله هاني، وعشرات من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين المحسوبين على "حماس"، والذين اعتقلوا في شهر أبريل/ نيسان 2019.

وبذلت حركة "حماس" جهودًا كبيرة خلال سنوات اعتقال الخضري ورفاقه، لإطلاق سراحهم، وتدخلت وساطات خليجية وعربية أخرى.

ولم يحدد فيما إذا كان أفرج عن الخضري بفعل هذه الوساطات، حيث كان من المقرر أن يفرج عنه في شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، إلا أنه لم يتم ذلك، بالرغم من وجود حكم قضائي بذلك.

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