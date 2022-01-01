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إلى ماذا تشير حالة الأظافر؟

الأربعاء 19 أكتوبر 2022 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إلى ماذا تشير حالة الأظافر؟



وكالات

أعلن الدكتور فلاديمير خافينسون والدكتورة سفيتلانا تروفيموفا، اخصائيا علم الشيخوخة، أن حالة أظافر الإنسان تعكس الكثير عن حالته الصحية.

ويشير الخبيران في برنامج تلفزيوني إلى أن الأطباء عادة ما ينتبهون إلى حالة أظافر المريض، لأنها مؤشر للشيخوخة مثل الشعر والجلد. لأنه بحلول سن الأربعين يتغير نسيج وسمك وقوة الأظافر عند الإنسان. كما تبطؤ سرعة نموها، وتظهر عليها علامات تشير إلى هذا أو ذلك من الأمراض.
وتشير الأخاديد التي تظهر على الأظافر، إلى خلل في عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وقلة المواد المعدنية أو الفيتامينات. وقد يكون السبب: العمر، الآثار الجانبية للأدوية، خلل في عمل القلب والأوعية الدموية، اتباع حمية غذائية قاسية.
والتوصيات العامة في هذه الحالة هي تناول المغنيسيوم وفيتامينات مجموعة В (الشوفان والفاصوليا الحمراء)، والحديد (كبد البقر).
أما هشاشة الأظافر فقد يكون سببها الفطريات أو بكتيريا، أو: اضطراب عمل الغدد الصماء (أمراض الغدة الدرقية، مرض السكري)، انخفاض مستوى الهيموغلوبين، أمراض الجهاز الهضمي.

ووفقا للخبيرين، المواد الغذائية لمن يعاني من تقشر الأظافر هي: خبز الجاودار (فيتامين В3) والجوز (فيتامين В6) والبيض (فيتامين В7) والفلفل الحلو (فيتامين С) وزيت عباد الشمس (فيتامين Е) وكبد سمك القد (فيتامين D).
أما ظهور البقع البيضاء على الأظافر فيشير إلى نقص فيتامين А، والارهاق العصبي واضطراب النوم واتباع حمية غذائية قاسية، وسوء التغذية.
والتوصيات في هذه الحالة، هي تناول مواد غذائية غنية بفيتامين А، مثل الزبدة والبقدونس واليقطين وكبد الدجاج. وكذلك فيتامين С (الفلفل الحلو والليمون).

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