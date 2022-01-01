مصادر : تكلفة تطوير حقل الغاز في ساحل غزة تبلغ 1.4 مليار دولار

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة كان العبرية، اليوم الأربعاء، أن تكلفة تطوير حقل "مارين" لاستخراج الغاز قبالة سواحل قطاع غزة تبلغ نحو 1.4 مليار دولار.



وأضافت القناة العبرية نقلًا عن مصادر فلسطينية مطلعة لقناة "الشرق" السعودية، أن الشركات المطورة لن تتمكن من الحصول على قروض من البنوك للقيام بذلك إلا بوجود موافقة إسرائيلية نصية.



وقالت المصادر إن ائتلافًا فلسطينيًا يضم صندوق الاستثمار الحكومي، وشركة اتحاد المقاولين العرب (CCC)، يجرون محادثات متقدمة مع الشركة المصرية القابضة للغازات لتطوير الحقل.



وأفادت المصادر بأن المحادثات وصلت إلى المراحل النهائية، لكن لن يشرع في تطوير الحقل قبل الحصول على الموافقة الرسمية الإسرائيلية.



وذكرت المصادر أن مثل هذه الموافقة المكتوبة لن تكون ممكنة قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وتشكيل حكومة إسرائيلية مستقرة.