مصطفى كامل يصدر قرارات صادمة: تجميد مطربي المهرجانات واستدعاء هاني شاكر ونادية مصطفى

القاهرة / وكالات /

في خطوة غير متوقعة، أصدر الفنان مصطفى كامل عدة قرارات صادمة بأول يوم يمارس فيه مهامه كنقيب للمهن الموسيقية في مصر، حيث طلب استدعاء النقيب السابق هاني شاكر لمعرفة موقف ملفات النقابة المفتوحة.

كما طلب استدعاء عضو المجلس نادية مصطفى، وأحال سكرتير مجلس الإدارة والمستشار القانوني للتحقيق في تهم فساد قال أنه يملك دلائل وقرائن على وجودها، وقام كامل بتجميد عضوية كل مطربي المهرجانات لحين عقد اجتماع مع نجوم الفن والثقافة للبحث في الحل الأمثل للتعامل مع هذه الظاهرة.

القرارات الصادمة تم إعلانها في أول مؤتمر صحفي يعقده مصطفى كامل داخل مقر النقابة، وبدأت بقرار إيجابي لصالح أعضاء النقابة يقضي بزيادة معاشات أعضاء نقابة المهن الموسيقية، بنسبة 10٪ بداية من 1 فبراير، مع زيادة بدلات العلاج والأمراض المزمنة والعمليات الجراحية الخطرة.

كما أعلن مصطفى كامل، تجميد عضوية المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة الموسيقية وعضو مجلس الإدارة، وإحالته للتحقيق في تهم الفساد الموجهة له، كما تم تجميد عضوية زوجته وإحالتها للتحقيق في تهم الفساد الموجهة لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتقرر إيقاف سعد المتولي المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، وإحالته للتحقيق لما بدر منه وتهم الفساد الموجهة له.

وقرر الفنان مصطفى كامل استدعاء المسئولة عن ملف الإسكان، والفنانة نادية مصطفى، واستدعاء النقيب العام السابق هاني شاكر، لمعرفة ما حدث في ملفات النقابة المعنية في فترة توليهم النقابة.

وقالت الفنانة نادية مصطفى في تصريحات صحفية إنها هي من طلبت من الفنان مصطفى كامل فتح باب التحقيق في ملف الإسكان ومعرفة ما توصل له المجلس خلال الفترة الماضية.

وفيما يخص نجوم المهرجانات الذين ساندوا مصطفى كامل في الانتخابات، تقرر وقف عضويتهم جميعا بشكل مؤقت، لحين التحقيق فيما حدث من عوار في منح بعضهم العضوية، وفتح تحقيقات في كل التهم الموجهة للمجلس بخصوص إعطاء هذه العضويات بطريقة غير قانونية.

كما تقرر عقد اجتماع موسع مع رموز الفن والثقافة والمجتمع، لمناقشة ظاهرة المهرجانات ووضع حلول عملية لكيفية تعامل النقابة مع مطربيها.

وقال مصطفى كامل إن قرارات الإحالة للتحقيق قائمة على وقائع مثبتة بالمستندات والصوت والصورة، وشهادة الشهود مثل المطرب محمود الليثي، الذي كان يجبر على التوجه لأفراح مجانًا رغمًا عنه، وحسن شاكوش وحمو بيكا وغيرهم.

وتابع مصطفى كامل: يجب أن نبتر يد الفساد في النقابة، والأموال التي سنحصل عليها سنزيد بها المعاشات.

وحول قرار وقف تصريحات مطربي المهرجانات بشكل مؤقت، قال: أنا والله مش ضد حد، ووقف مؤدي المهرجانات مؤقتا، واللي مش هينفذ الاشتراطات هيتوقف نهائيا.