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أول تعليق لحسام حبيب بعد صمت طويل: شيرين غلطة عمري

الأربعاء 19 أكتوبر 2022 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق لحسام حبيب بعد صمت طويل: شيرين غلطة عمري



القاهرة- متابعات:

 لا تزال تداعيات أكبر أزمة تمرّ بها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، مستمرة، وسط غموض وتضارب في الأنباء، على الرغم من عدة توضيحات أدلت بها عائلتها.

فبعد توالي التصريحات حول حالتها الصحية والنفسية السيئة، وتعاطيها المخدرات مع طليقها، علّق زوجها السابق حسام حبيب على الأمر.
فقد انتشر تسجيل صوتي نسب إليه، يعتبر فيه أن علاقته بها كانت أكبر أخطاء حياته.
كما شدد على الصدمة الكبيرة التي تعرّض لها نتيجة علاقته بشيرين، مؤكداً أنه سيمسح اسمها من ذاكرته.
وفي التسجيل الذي تداولته مواقع إعلامية ومنها مجلة “الجرس” الفنية، أكد حبيب أنه لا يرغب برؤية صاحبة أغنية “آه يا ليل” أو سماع أي شيء عنها.

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